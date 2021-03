Alla Croazia basta Pasalic: 1-0 a Cipro. 90 minuti per Brozovic, 76 per Perisic

Il risultato della squadra di Dalic, che reagisce dopo il KO con la Slovenia e batte di misura Cipro

Reagisce la Croazia, che risponde alla sconfitta di mercoledì contro la Slovenia e batte Cipro per 1-0. Alla squadra di Dalic basta infatti il gol nel primo tempo di Mario Pasalic per conquistare tre punti importanti che non lasciano scappare la Russia. Per quanto riguarda i calciatori dell'Inter, Marcelo Brozovic ha disputato tutti i 90 minuti del match, mentre Ivan Perisic 76, per poi essere sostituito da Mateo Kovacic.