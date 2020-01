Napoli, si prova a ricomporre la frattura con Allan: Inter, Juventus e PSG alla finestra

Uno dei “protagonisti” del caos in casa Napoli potrebbe alla fine rimanere ai piedi del Vesuvio: secondo Tuttosport, il club partenopeo avrebbe individuato in Allan uno dei pilsatri sui quali costruire la squadra del futuro. Il centrocampista brasiliano, nel mirino anche dell’Inter, starebbe valutando l’ipotesi del rinnovo: “Il Napoli che verrà sarà fatto di ragazzi già in gamba ai quali saranno affiancati pochi elementi esperti. Il club ha individuato due nomi di grande esperienza: uno è il colombiano David Ospina e l’altro è il brasiliano Allan. Nonostante le forti dispute che sono scoppiate con la società, il ds Giuntoli avrebbe trovato una soluzione con i suoi due agenti (Arribas e Gemelli) per un prolungamento fino al 2024 dell’attuale accordo. Inter, Juventus e soprattutto Psg sono in febbrile attesa, ma il Napoli potrebbe bruciare la concorrenza accontentando il forte mediano brasiliano che tanto piace a Gattuso“.