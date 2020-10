Nazionale Argentina, allarme Covid che poi rientra: “Tutti negativi”. Lautaro…

Era scoppiato l’allarme covid19 anche nella Nazionale Argentina. Ma dai media del Paese arriva la notizia secondo la quale Salvio non è positivo. Non si era allenato per precauzione in attesa del risultato del tampone. Perché il sierologico aveva segnalato la presenza degli anticorpi. Poi la Nazionale ha informato tutti con un tweet. Tutti negativi.

E viene confermata dai media argentini la formazione che vede Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, titolare nella gara contro l’Ecuador.

Emiliano Martínez; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Gómez, De Paul, Paredes, Ocampos; Messi, Lautaro.

(Fonte: infobae)