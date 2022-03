Inter, allarme rientrato per Perisic: allenamento in gruppo, a Liverpool ci sarà

L'esterno croato, tenuto a riposo in via precauzionale contro la Salernitana, si è regolarmente allenato ad Appiano Gentile

Buone notizie in casa Inter: Ivan Perisic, tenuto a riposo in via precauzionale contro la Salernitana, si è regolarmente allenato ad Appiano Gentile, e sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida contro il Liverpool. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Intanto allarme rientrato per Ivan Perisic: l'esterno croato era stato escluso all'ultimo dal match di venerdì per un risentimento muscolare, ma ieri si è regolarmente allenato (mezza seduta in gruppo, altra metà di lavoro differenziato), senza bisogno di effettuare esami specifici. È probabile che Inzaghi abbia deciso di non rischiarlo anche in ottica Liverpool, dove a questo punto Perisic riprenderà il suo posto sulla fascia mancina".