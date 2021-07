EDICOLA / CdS: Juve, c’è da stare Allegri. Avanti all’Inter in quote bookmakers

Il giornale sportivo parla in apertura del ritorno dell'allenatore a Torino: ha fatto schizzare le quote del club bianconero

Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus e questo è bastato per fare in modo che la Juve sia tornata ad essere la favorita per la vittoria dello scudetto. Davanti anche all'Inter Campione d'Italia. "C'è da stare Allegri. Ha subito riportato il club in prima fila. I bianconeri favoriti anche nelle quote dei bookmakers davanti all'Inter".