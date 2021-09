Juve, Allegri: “Il campionato è lungo, davanti non potranno vincere sempre”

Le parole del tecnico bianconero: "In questo momento ogni errore viene pagato a caro prezzo, ci sarà un momento in cui le cose andranno meglio"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus, ha commentato così la sconfitta contro il Napoli : "Le cose vanno così, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Con l'Empoli siamo stati frenetici, in questo momento ci condizionano un po' gli errori. C'è solo da continuare a lavorare, stasera abbiamo fatto una prova di carattere. Quando non vinci devi stare zitto e lavorare, l'importante è cercare la prima vittoria e cercheremo di farlo in Champions martedì. In questo momento ogni errore viene pagato a caro prezzo, ci sarà un momento in cui le cose andranno meglio. L'episodio sfavorevole ti cambia l'inerzia della partita: ma ci sono tante cose positive da parte dei ragazzi.

La squadra ha fatto un passo in avanti da gigante, giocare a Napoli non è semplice: i ragazzi hanno fatto quello che c'era da fare. Ci sono momenti in cui la palla entra e altri in cui va fuori. Dobbiamo continuare a lavorare, il campionato è lungo: dobbiamo fare una bella rincorsa per per entrare nelle prime quattro e riavvicinarci alla zona che conta. Ho passato momenti peggiori, ora conta martedì in Champions: poi affronteremo il Milan. Abbiamo tanti scontri diretti, il campionato lungo: quelle davanti non potranno vincere sempre. Dispiace che stasera la partita era andata sul binario giusto".