Allegri: “Napoli nettamente favorito. Chiesa pronto, Pogba e Vlahovic…”

Si torna in campo. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della Cremonese: “Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop, con la Cremonese sarà una partita complicata, tirano molto in porta, bisogna avere rispetto e umiltà.

Pogba sta correndo, momentaneamente il ginocchio non dà fastidio, magari in 15/20 giorni potrà essere con la squadra, vediamo quando alzerà i ritmi. Chiesa è pronto per un segmento di gara. Szczesny? Oggi valuterò se farlo rientrare o meno. Speriamo di recuperare nel minor tempo possibile Vlahovic.