Allegri: “Complimenti all’Inter. Ecco perché Valeri mi ha espulso”

Le parole del tecnico bianconero: "Faccio i complimenti all'Inter per la bella partita, all'arbitro e ai miei ragazzi"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter , Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus, ha parlato così della partita dei suoi: "La mia espulsione? E' passato uno dell'Inter mi ha dato una pedata, io mi sono girato e l'arbitro mi ha espulso giustamente. Non cambia niente il sapere cosa sia successo, c'è da fare i complimenti all'Inter: usciamo da un'annata senza trofei. Questa rabbia va tenuta per l'anno prossimo, dobbiamo tornare a vincere: abbiamo fatto una buona prestazione poi siamo calati nel finale.

C'è solo da ringraziare i giocatori, c'è amarezza. Dalle esperienze ci teniamo tutti, dispiace perché avevamo fatto una bella rimonta in campionato e non abbiamo fatto risultato a Torino, oggi non siamo riusciti nella rivincita. Gli episodi a volte ti vanno a favore e altre contro. Faccio i complimenti all'Inter per la bella partita, all'arbitro e ai miei ragazzi: abbiamo raggiunto un obiettivo importante, abbiamo fatto una bella ricorsa. Dobbiamo finire bene le ultime due partite poi riposare con l'obiettivo di tornare a vincere. La squadra ha fatto bene per 70', poi avevo bisogno di cambi: a destra loro avevano un giocatore in più. Dispiace perché abbiamo fatto una buona partita".