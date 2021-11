Le rivali – Juventus, Allegri: “Col Chelsea buon primo tempo, con l’Atalanta non decisiva”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato anche sulla brutta sconfitta bianconera per 4-0 a Londra contro il Chelsea

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato anche sulla brutta sconfitta bianconera per 4-0 a Londra contro il Chelsea:

"La partita che dovevamo vincere l'abbiamo vinta a Torino, a Londra abbiamo perso una partita, dispiace, perdere 4-0 e fare queste brutte figure non va bene perché siamo la Juventus ma fino al 55esimo la gara era in equilibrio. Io, al contrario di quanto sentito dire, dico che la squadra ha fatto un buon primo tempo, contro i Chelsea nel primo tempo abbiamo giocato meglio a Londra che in casa a Torino. Poi dopo il secondo gol ci siamo sciolti e questo non doveva succedere, anche perché perdere con un solo gol sarebbe stato importante per giocarci il primo posto all'ultimo turno. Però l'obiettivo ottavi è stato raggiunto, ora abbiamo questo mese molto importante in cui vogliamo rosicchiare qualche punto. Le prossime sei gare da qui alla fine del girone d'andata saranno molto importanti".