Juventus, Allegri: “Rientrare nel giro scudetto è difficile. Inter fuori portata, è favorita”

Nonostante l'arrivo di Vlahovic e Zakaria, gli obiettivi della Juventus non cambiano. Lo ha detto Massimiliano Allegri, tecnico bianconero

"La società ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivati due giocatori importanti, come Vlahovic che ha fatto tanti gol e che ha caratteristiche di cui avevamo bisogno. Con Haaland è uno dei migliori centravanti del mondo. Zakaria è bravo. Vedremo se domani li farò giocare. Volevo ringraziare anche Bentancur e Kulusevski, auguro loro il meglio per la carriera. L'obiettivo resta lo stesso, arrivare tra le prime quattro. Avevamo chiaro in mente cosa dovevamo fare per migliorare la squadra, il club ha fatto un regalo a tutti, a me e ai tifosi, anticipando i tempi. Non finisce, ovviamente, qui, ma adesso si pensa solo al campo. Rientrare nel giro scudetto è molto difficile, credo che l'Inter sia ancora fuori portata e la favorita per la vittoria".