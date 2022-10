Allegri: “Rimaniamo alla Continassa fino al derby. Dimissioni? No, perché…”

Al termine di Maccabi-Juventus, Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta. Il tecnico bianconero conferma che la squadra andrà in ritiro: "Difficile da spiegare, c'è da fare silenzio. Non abbiamo fatto una prova all'altezza, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Ritiro? Domani rientriamo e rimaniamo fino al derby alla Continassa, è un atto dovuto alla società, ai tifosi e a noi stessi".

"Non è un questione di tecnica, tattica, è una questione di cuore e passione. È una questione di compattezza, giochiamo troppo singolarmente, dobbiamo tornare a essere squadra. Agnelli ha ragione, soprattutto come atteggiamento. Ogni tanto serve stare in ritiro e guardarsi negli occhi. Se ho pensato alle dimissioni? Assolutamente no, perché è una sfida e quando diventa difficile è ancora più bella. Bisogna uscirne con coraggio, voglia e grande passione".