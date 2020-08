GdS – Allegri sostituto di Conte? L’Inter ripartirà comunque dalla difesa a tre

Il futuro di Conte si deciderà nell’incontro che il tecnico avrà con la dirigenza dell’Inter. In particolare col presidente del club nerazzurro Steven Zhang. Nel caso in cui non verrà trovato un accordo per andare avanti, l’Inter dovrebbe puntare su Max Allegri.

“Se l’Inter si affiderà a lui per l’eventuale sostituzione di Antonio Conte, lo farà per vincere. E il suo pragmatismo, la sua capacità di adattare l’idea di calcio al materiale umano a disposizione saranno quanto mai benvenuti. Allegri, che al momento attende sviluppi in vacanza a San Cassiano, in Alta Badia, ai piedi delle Dolomiti, per la seconda volta subentrerebbe a Conte in una situazione “last minute”: nel 2014 lo fece a ritiro già cominciato, oggi a fine estate, di fronte alla pausa estiva più breve della storia. Poco tempo per programmare il mercato, poco tempo per lavorare con i nuovi giocatori (molti saranno anche impegnati con le nazionali a inizio settembre), poco tempo per rivoluzioni tattiche. La gestione della transizione diventa fondamentale e Allegri in passato ha dimostrato di sapersi adattare”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Alla Juventus partì dalle certezze costruite nei precedenti tre scudetti e quindi fino a novembre giocò col 3-5-2 di impronta contiana, per poi svoltare in una cruciale gara di Champions con l’Olympiacos, varando il 4-3-1-2 con cui avrebbe giocato anche la finale di Champions di quell’anno. Anche all’Inter è facile ipotizzare che partirebbe dalla difesa a tre, ormai rodata e sicura (amnesie sui piazzati della finale a parte), anche se l’approdo finale naturale sembra uno schieramento a quattro, buono anche per esaltare le caratteristiche dei vari Godin e Skriniar (ammesso che dopo il mercato restino entrambi), mentre De Vrij e Bastoni sembrano adatti ad ambedue gli assetti”, aggiunge il quotidiano.