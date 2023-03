Allegri: “Domani è importante, possiamo andare secondi a +3 sull’Inter”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così della gara di domani: "All’apparenza sembra abbordabile ma gli ultimi risultati della Samp possono ingannare, hanno sempre perso di misura. Domani è una partita molo importante per la classifica, per la prima volta possiamo andare secondi andando tre punti sopra l’Inter. Settimana decisiva? Più che decisiva è importante, dobbiamo prendere coscienza della partita di domani sera perché la classifica si fa con le piccole. Sulle piccole non devi sbagliare e domani è una partita molto a rischio".