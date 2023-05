Allegri: “Vogliamo la finale di EL, speriamo di essere un po’ fortunati”

A Sky Sport nel pre Siviglia-Juventus, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato delle scelte e non soltanto. Ecco le sue dichiarazioni a pochi minuti dalla semifinale di ritorno di Europa League: “Kean titolare? Una scelta che ho fatto per la partita, l’ho visto bene altrimenti non lo avrei messo. È stato un po’ fuori per infortunio e squalifica, farà una buona partita.