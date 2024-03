Allegri: “Nuova Champions? Sarà quasi impossibile vincere, ecco perché”

Nella lunga intervista a The Athletic, Massimiliano Allegri ha anche parlato della nuova Champions League che vedrà la luce a partire dalla prossima stagione. Il cambiamento principale è l'abbandono dell'attuale sistema della fase a gironi. L'attuale fase a gironi della Champions League prevede 32 partecipanti divisi in otto gironi da quattro. Dalla stagione 2024/25, invece, 36 club parteciperanno alla fase campionato della Champions League, dando a quattro squadre in più l'opportunità di giocare contro i più importanti club europei. Questi 36 club parteciperanno a un'unica lega in cui la classifica comprenderà tutte e 36 le squadre.

"È normale che con la riforma della Champions League che è già dura da vincere, sarà quasi impossibile perché il nuovo formato è come il tennis. Sarà tra le prime otto squadre europee e sarà difficile che una di queste non riesca a vincere. Lo stanno facendo per assicurarsi che i primi otto arrivino nella fase finale, credo, perché vogliono garantire lo spettacolo. Questo ti dà la possibilità di lavorare ancora di più sullo sviluppo del settore giovanile, sull’essere sostenibile e competitivo nel tuo campionato. E si lavora per assicurarsi la qualificazione in CL ogni anno per poi passare un buon anno nella competizione e andare avanti fino a quanto è possibile".