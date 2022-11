Allegri: “Per l’Inter dovremmo avere a disposizione Di Maria e Bremer. Vlahovic…”

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Psg, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. "Brucia tantissimo, sono ancora arrabbiato e dispiaciuto. Il fatto di non potersi confrontare da marzo in poi con i migliori ci deve creare rabbia e stimolo. Bisogna avere una reazione, ma dal campionato penseremo dopodomani. Le prestazioni fatte in Champions come risultati sono bruttissime e ti fa vedere anche i risultati fatti in campionato in modo più negativo".

"Infortuni? Con tante partite la media si è alzata. Quando parti con tre giocatori praticamente fuori dalle competizioni, non è tanto i tre che sono ma devi affrontare tante partite con gli stessi giocatori. Avremo sbagliato qualcosa, ma abbiamo avuto infortuni traumatici e lì non possiamo fare niente. Parliamo solo dei presenti. Per l’Inter dovremmo avere a disposizione Di Maria e Bremer, per le ultime due dovremmo avere a disposizione Paredes. Con gli altri ci vedremo a gennaio. Vlahovic domani non è a disposizione, speriamo di averlo a disposizione per la partita con l’Inter. Non ce n’è stanchezza, abbiamo tempo di recuperare. Domani c’è lo stadio sold out, dobbiamo fare il meglio possibile poi da giovedì penseremo all’Inter".