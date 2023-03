Juve, con l’Inter Allegri in emergenza. Di Maria e Chiesa non al top, coppia inedita?

"A San Siro dovrà fare i conti con l’emergenza: out Miretti oltre a Pogba, Alex Sandro e Milik oltre a Kean squalificato. Recuperato Bonucci (che andrà in panchina), il vero dubbio è in attacco, dove né Di Maria né Chiesa sono al top. «Potrei giocare senza l’uno e l’altro», azzarda Max, che in effetti nell’ultimo allenamento ha provato Soulé alle spalle di Vlahovic. Si deciderà stamattina, in base alle condizioni del Fideo, che non ha ancora recuperato del tutto dall’affaticamento all’adduttore. In difesa si va verso la conferma di Gatti, a destra De Sciglio al posto di Cuadrado", riporta La Gazzetta dello Sport.