Allegri: “Per l’Inter ne recupero tre. Con i nerazzurri gara diversa dal PSG”

L'aggiornamento del tecnico bianconero a proposito dei vari recuperi in vista del derby d'Italia di domenica sera

Nel corso della conferenza stampa di ieri al termine di Juventus-PSG, Massimiliano Allegri ha anche fatto il punto sull'infermeria bianconera verso la sfida di campionato con l'Inter. Questo l'aggiornamento: "Il ko di Kean mi ha spinto a convocare Chiesa ma ha fatto un bell'allenamento, mi aveva dato buone sensazioni. Per l'Inter, se non succede nulla, con l'Inter avrò Bremer, Di Maria e Vlahovic, invece Paredes per Verona e Lazio".