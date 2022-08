Allegri: “Inter? Ieri non mi ha impressionato, era già forte. Quest’anno…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria, Massimiliano Allegri ha risposto anche a una domanda sull'Inter. Al tecnico è stato chiesto se ieri ha visto la gara dei nerazzurri contro lo Spezia. "L'ho vista ma non mi ha impressionato ieri, era forte l'anno scorso e si è rinforzata quest'anno ed è una delle favorite a vincere lo scudetto. Noi non dobbiamo pensare a quello che fanno le altre, dobbiamo pensare a noi, a migliorare noi stessi mantenendo l'umiltà che abbiamo sapendo che dobbiamo colmare un gap e per farlo bisogna fare cose importanti e straordinarie. Ci vuole cuore, passione, sacrificio, oltre che alla tecnica che serve per giocare a calcio".