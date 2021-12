Juve, Allegri: “Calendario? Prossimi due mesi importanti. De Ligt e Dybala…”

Anche l'allenatore bianconero avrà un calendario particolare alla ripresa: ne ha parlato ai microfoni di DAZN

Massimiliano Allegri dopo la vittoria della sua Juventus contro il Cagliari ha parlato. «Le prossime sei partite sono tanti incontri diretti? Sarei contento di arrivare a fine febbraio con questo distacco per lottare per i primi quattro posti e sarei molto contento. Se penso che non si possa fare meglio? Perché avremo tutti gli scontri diretti. Il calendario poi potrebbe diventare più semplice. Gli scontri diretti è difficile vincerli tutti, in quelli giocati abbiamo fatto 11 punti. Ci mancano i punti in realtà con le altre squadre. I prossimi mesi saranno importanti, vogliamo uscire da quei due mesi nel migliore dei modi», ha spiegato.