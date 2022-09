Allegri: “Gara finita dopo il 2-1. C’è da stare zitti e lavorare. Alla squadra ho detto…”

Al termine di Juventus-Benfica, Massimiliano Allegri ha analizzato la sconfitta dei bianconeri. Queste le dichiarazioni dell'allenatore bianconero: "Dopo il 2-1 la partita è praticamente finita, abbiamo rischiato il 3-1, il 4-1. In questo momento è inutile parlare e dare spiegazioni, c'è solo da star zitti e lavorare per preparare la prossima partita. Alla squadra ho detto che nel calcio questi momenti capitano e capiteranno ancora, bisogna uscirne da squadra".

"La Coppa è complicata ma non tutto è perduto. Alla squadra non c'è da criticare niente perché capisco il momento psicologico. Momento più delicato? Questa è la prima volta che la Juventus in Champions perde due volte ed è successo anche questo. Se sono preoccupato per il futuro? Non bisogna essere preoccupati, ma bisogna lavorare".