Allegri: “Juve brutta? Mi fate arrabbiare. Sul gol annullato c’è Candreva che…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di DAZN ha commentato quanto accaduto nel match con la Salernitana di questa sera. Ecco le sue considerazioni: "Gara molto brutta? Lo dite voi. Guardate le partite, ma non le vedete e mi fate arrabbiare. Dovevamo chiudere con solo un gol di svantaggio nel primo tempo per quell'errore di Cuadrado, invece abbiamo subito il secondo gol. Abbiamo comunque avuto le nostre palle, nel secondo tempo è stata una buona partita. Il risultato ci proietta comunque alla gara di mercoledì con umore diverso rispetto a quello di una sconfitta. Finora non eravamo mai andati in svantaggio, oggi ci siamo riusciti e ho visto la reazione. La personalità non è che la compri e la vendi in un attimo, bisogna lavorarci. Sono dispiaciuto perché una vittoria ci avrebbe permesso di andare a due punti dalla vetta, invece siamo a quattro, ma la reazione c'è stata. L'obiettivo è cercare di rimanere attaccati alla vetta fino al 13 novembre. Ora andiamo a mangiare, poi prepareremo al meglio la partita col Benfica. Non so se basterà questa Juve mercoledì, ma ai ragazzi posso solo fare i complimenti per la buona partita. Peccato per quel quarto d'ora del primo tempo".