Juve, Allegri: “Con Inter subito contraccolpo psicologico, visto sfumare lo scudetto”

L'allenatore della squadra bianconera ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Cagliari di Mazzarri

A Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato della vittoria della sua Juventus sul Cagliari ma non solo.

-Sono arrivati i tre punti, porta via da questa gara la reazione della squadra...

Sì, era una gara importante per noi perché avevamo subito un contraccolpo psicologico perdendo con l'Inter in casa e vedendo sfumare lo scudetto. Oggi la vittoria ci permetteva di tenere il vantaggio sulla Roma e sulle inseguitrici con le gare che da qui alla fine diventano sei e con i giallorossi abbiamo un vantaggio sullo scontro diretto. Abbiamo giocato una gara ordinata, non ci siamo riusciti e siamo arrivati al pareggio nel secondo tempo anche se potevamo arrivarci prima. Potevamo gestire un po' meglio la palla. Il palleggio ci è venuto meno, Cuadrado era stanco e c'era da difendere gli spazi.