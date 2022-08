Allegri: “La Juve ha il dovere di puntare a vincere. Campionato con 4-5 pretendenti”

Alla vigilia dell'esordio contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus: "Kostic dal 1'? Ne sceglierò due fra lui, McKennie e Cuadrado. Sono molto contento del serbo, ma in questi ultimi giorni ha fatto due viaggi fra Torino e Francoforte. Non ho ancora deciso. Al mercato ci pensa la società. Sono stati sostituiti i giocatori che sono andati via e non dobbiamo farci distrarre delle notizie di mercato. Non è un alibi ma dobbiamo sfruttare le opportunità di queste prime 4 partite col mercato ancora aperto".