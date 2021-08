Allegri: “Juve favorita? Di solito la favorita è quella che ha vinto lo scudetto”

Le parole del tecnico bianconero: "Domani è la prima di campionato e come dicevo sempre la prima è sempre una partita molto difficile"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così del campionato che inizierà questo weekend: "Domani è la prima di campionato e come dicevo sempre la prima è sempre una partita molto difficile soprattutto perché troviamo una squadra forte fisicamente. Non ha subito nessun gol su angolo l'anno scorso, son bravi in contropiede e dietro sono ben strutturati. Bisognerà essere pronti, per vincere serve fare una prestazione solida e tecnica e con grande pazienza. Juve favorita? Di solito la favorita è quella che ha vinto lo scudetto. Intanto facciamo un passo alla volta, pensiamo a vincere la prima partita.