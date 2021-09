Juve, Allegri: “Dovremmo giocare così anche in campionato. Ora col Torino…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Max Allegri ha commentato così la vittoria della sua Juventus sul Chelsea

"Queste sono le partite che dovremmo giocare più spesso e dovremmo giocare così anche in campionato. Abbiamo iniziato non benissimo, ci siamo aggiustati e abbiamo avuto grande attenzione in fase difensiva. Dovevamo fare meglio nella distribuzione della palla, abbiamo sofferto sull'ultimo tiro di Lukaku e sull'angolo. Sono contento, abbiamo messo un altro pezzetto per il passaggio del turno. Oggi siamo stati più ordinati, ho messo Chiesa centravanti e Bernardeschi dietro. Difesa top in Europa? Il calcio è anche questo, siamo stati molto attenti sulle spalle inattive. Già stamattina c'era un'attenzione diversa, c'è il derby sabato e dobbiamo sistemare la classifica. Juve così col Torino? Dobbiamo farli recuperare poverini, per arrivare a certe vittorie bisogna passare attraverso a queste partite"