GdS – Allegri ha detto no al Real Madrid, Juventus opzione più concreta: firma domani?

Derby d'Italia per Max Allegri. Dopo l'addio di Conte, l'Inter si è inserita nella corsa al tecnico livornese, già da tempo nel mirino della Juve. Tanto che La Gazzetta dello Sport parla di un forcing nerazzurro per cercare di beffare i bianconeri. "La trattativa per riportare Massimiliano Allegri alla Juventus è entrata nel vivo e potrebbe chiudersi in fretta. Lo vogliono sia l’ex tecnico bianconero, che in caso di fumata nera non vuole correre il rischio di rimanere ancora senza panchina, sia il presidente Andrea Agnelli, che si è mosso in prima persona in virtù della solida amicizia che lega i due. La sensazione è che l’affare si possa fare, perché il nodo è solo contrattuale: c’è ancora una piccola distanza tra l’offerta del club e la richiesta dell’allenatore, ma nulla di incolmabile", spiega La Rosea che, di fatto, smentisce AS, chiudendo all'ipotesi di un approdo di Allegri al Real Madrid.