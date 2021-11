Allegri: “4-2 con lo Zenit, non siamo fenomeni ora. Le critiche e Vlahovic…”

Ecco le dichiarazioni di Allegri in vista della partita di domani che vedrà la Juventus affrontare la Fiorentina

Sui singoli, Allegri ha poi proseguito: "Riposo per Bonucci? Vediamo, oggi c'è il penultimo allenamento. Non siamo dei fenomeni dopo il 4-2 contro lo Zenit. Cuadrado sta bene, ne ha giocate tante, per domani devo ancora decidere chi giocherà davanti e dietro. McKennie è più ordinato e meno anarchico ora in campo. In questo momento sta molto bene fisicamente. Dybala l'ho trovato maturato e voglioso, le aspettative sono quelle che si hanno su un giocatore importante. Quotidianamente si allena nel modo giusto, come deve essere. Inutile parlare del potenziale: Rabiot deve fare molto di più. Semplice. Morata? L’altra sera ha fatto una buona partita e finalmente ha fatto gol. Quando fa gol può stare 2-3 mesi a continuare a fare gol. Con lo Zenit è stato agevolato dal fatto di aver giocato più largo e meno spalle alla porta. Kaio Jorge sta meglio fisicamente, può fare la prima punta o la coppia dell'attaccante".