Juventus, Allegri: “Arrabbiati per i punti lasciati all’inizio. Per tornare al vertice…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juventus-Fiorentina, Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria dei bianconeri

"Sono contento della prestazione della squadra, anche se dobbiamo essere arrabbiati per i tanti punti lasciati per strada a inizio campionato, che avremmo potuto conquistare se avessimo giocato con questa cattiveria e questa determinazione. La base per tornare a essere una squadra che punta al vertice è quella di correre e mettersi a disposizione. Bisogna giocar bene e avere qualità. Dobbiamo fare il salto di qualità in alcuni momenti della gara, soprattutto nel finale".