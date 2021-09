Juventus, Allegri: “Con una vittoria il Milan ci avrebbe schiacciati. Ho sbagliato i cambi”

Ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Un inizio di stagione tutt'altro piacevole per la Juventus

Ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Un inizio di stagione tutt'altro piacevole per la Juventus di Massimiliano Allegri che, ai microfoni di Sky, commenta così il pareggio per 1-1 contro il Milan:

"Ho detto che avremmo fatto un bilancio a novembre. Credo che stasera ci sia stato un passo avanti sotto vari aspetti questa sera, ma non possiamo concedere certe occasioni. Bisogna capire i momenti della partita, ogni palla può diventare pesante. Oggi non ho azzeccato i cambi, che in queste partite diventano determinanti. Chiesa? E' entrato in un momento difficile della gara, è un giocatore bravo che deve crescere. Il Milan poteva darci il colpo del ko. Siamo indietro, ma con una vittoria il Milan ci avrebbe schiacciati".