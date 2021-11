Juventus, Allegri: “Corto muso? Sarà sempre troppo tardi quando capirete che…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Lazio-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato così del match

"Siamo molto bravi nell'arrivare vicino all'area avversaria, ma a volte siamo frettolosi. Sbagliamo in alcune situazioni, ma questo fa parte della crescita. Abbiamo tirato tanto in porta e non abbiamo concesso praticamente nulla. Buona partita contro un'ottima Lazio, gestendo bene la palla. Io mi diverto, quando lo capirete sarà troppo tardi. A chi non piace giocare? Il calcio è anche strategia e ci sono anche gli avversari. Non è scritto su un protocollo ciò che avviene in una partita. Io non ho mai visto una grande squadra che ha vinto vincere con sufficienza e superficialità. Bisogna avere grande rispetto degli avversari, forse quest'anno non abbiamo avuto attenzione e il rispetto di altre occasioni".