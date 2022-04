Allegri: “Inaccettabile essere fuori dalla lotta scudetto a 5 giornate dalla fine. La Coppa Italia…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così del match vinto con la Fiorentina

"La squadra ha risposto bene, i subentrati hanno rappresentato un valore aggiunto rispetto a chi ha iniziato. Sono molto contento per il risultato, ci giochiamo un trofeo a Roma che è una bellissima città, meglio di così... Ora dobbiamo pensare al campionato, che è lungo, e dobbiamo fare punti e dobbiamo stare attenti alla Fiorentina, che è la prima antagonista per il quarto posto. Un risultato importante dopo le critiche dopo il Bologna, dove abbiamo avuto 8/9 palle gol. Oggi, nel primo tempo, dovevamo fare meglio nell'ultimo passaggio. Vincere la Coppa Italia cambia la prospettiva? Non cambia niente, tutti gli anni si gioca per vincere. Non va bene essere fuori dalla lotta scudetto a 5 giornate dalla fine, l'anno prossimo dovremo lottare fino alla fine. I centrocampisti? Abbiamo fatto meglio stasera, anche col Bologna, ci stiamo lavorando per fare meglio gli inserimenti. Quest'anno i centrocampisti non riescono a fare gol, bisogna lavorarci ancora. Il calcio non si spiega, va giocato".