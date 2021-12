Libero – Juventus, Allegri meriterebbe l’esonero. Squadra senza gioco: Max non spiega mai…

Un'altra brutta prestazione per la Juventus di Massimiliano Allegri, che non va oltre l'1-1 nella trasferta di Venezia

"Max Allegri continua a dire che «bisogna vincere» ma non spiega mai come, come ha in mente di farlo. Di riflesso, nemmeno la Juventus ne ha idea. Non fosse Allegri, che ha un credito pressoché infinito in quel di Torino, sarebbe già stato esonerato, o comunque meriterebbe di esserlo. Lo dicono i punti, 8 punti in meno di Pirlo e 14 di Sarri a questo punto del campionato. E lo dice il gioco, o meglio il non-gioco della sua Juve. Il punto di domanda più grande nasce dalla parabola delle prestazioni della squadra, che parabola non è: il tempo passa e la Juve non migliora, non dà idea di inseguire un’idea né di metterla in pratica, semplicemente pare vivacchiare sperando nei colpi dei singoli, che però non sono più così superiori agli avversari".