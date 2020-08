Giornale – Inter, con Allegri non sarà rivoluzione mercato. Due in dirittura e su Perisic e Nainggolan…

In attesa di capire come evolverà la situazione di Antonio Conte dopo il colloquio con la dirigenza dell’Inter che avverrà martedì, si parla già del possibile sostituto: Max Allegri. Ecco il mercato che potrebbe effettuare l’Inter con il cambio in panchina, secondo il Giornale:

“Lo sbarco sul pianeta Inter stuzzica il livornese per diversi motivi, uno su tutti: diventare il primo allenatore nella storia del calcio italiano a vincere lo scudetto alla guida di tutte le 3 big storiche. Dopo i 6 campionati vinti con Milan (1) e Juve (5) vorrebbe centrare in nerazzurro il clamoroso settebello. Intanto le strategie di mercato potrebbero mutare ma solo in parte. Tonali (Brescia) e Emerson Palmieri (Chelsea) restano in dirittura: operazione da 35 milioni per il talento del Brescia (quinquennale da 2,5 milioni più bonus). Per il laterale mancino invece si sta studiando la formula giusta con i londinesi. Da decidere poi il destino di Nainggolan (già allenato ai tempi di Cagliari) e Perisic (se il Bayern non lo riscatta) che sono sempre piaciuti a Max, mentre elementi abbonati alla panchina come Eriksen e Skriniar potrebbero ritrovare un ruolo da protagonisti.

Sopratutto in caso di passaggio al 4-3-1-2 marchio di fabbrica allegriano, anche se l’ex Juve ha dimostrato negli anni di essere poco fissato con i moduli e di sapersi adattare ai calciatori a sua disposizione. Se Conte dirà addio, possibile possa lasciare anche Lele Oriali. Infine una curiosità: Allegri potrebbe diventare il primo allenatore di club ad aver allenato sia Cristiano Ronaldo sia Messi. Condizionale d’obbligo visto che il Barça non intende cedere l’argentino. Eventualmente poi ci sarebbe da battere l’agguerrita concorrenza di ManCity e Psg. Insomma, Messi all’Inter resta, a oggi, più un sogno che una pista concreta”.