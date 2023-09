Allegri: “Vlahovic e Milik out con l’Atalanta. Scudetto? Nostro obiettivo la Champions”

MassimilianoAllegri presenta Atalanta-Juventus di domani. Ecco le parole dell’allenatore bianconero in conferenza stampa, ci sono le assenze di Milik e Vlahovic: “Rimanere nelle prime 4 farebbe crescere in autostima e rimanere tranquilli, il nostro obiettivo è tornare in Champions. La squadra è in crescita, Rabiot e Weah stanno cambiando a livello di motore. Favorita per lo scudetto? Non serve a niente, non è un’equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorita per il campionato".