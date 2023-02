Allegri: “Ora abbiamo un nostro equilibrio. Mi spiace dirlo, ma Pogba…”

Prende la parola Massimiliano Allegri in casa Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore sui singoli e non solo alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: “Rabiot? Non è una scommessa vinta, ha 27 anni, ha trovato una sua maturità come spesso capita nei giocatori. 27/30 anni, è il periodo di apice di molti giocatori. Domani Rabiot gioca”.

POGBA - "Non può essere convocato. Lo ripeto: è ai box. Non c'è. Mi spiace dirlo, ma la realtà è questa. Sta lavorando per tornare, ma non c'è. E non so dirvi quando tornerà. Perché non lo so. Magari tra 20 giorni, una settimana no. Sono il primo ad aspettare Paul. È un percorso normale, venendo da un menisco esterno deve trovare un assestamento, un giorno dà fastidio, uno no. Si sta lavorando e ci mette tutto l'impegno possibile, ma non è a disposizione".