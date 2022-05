Corsera – Juve-Inter, Allegri: non una gran pedata. Nervosismo trae in inganno

Il tecnico a fine gara si era lamentato di aver ricevuto un calcio, dopo un gol, da un nerazzurro. Solo uno scontro fortuito

In realtà è stato uno scontro fortuito, ma Allegri ha parlato di pedata ricevuta - dopo un gol nerazzurro nella finale di Coppa Italia - da uno dell'Inter. E si era sollevato un polverone. Le immagini hanno però dimostrato che non gli è arrivata nessuna pedata, ma si è scontrato, in mezzo al caos per il gol con un uomo della panchina interista. Innanzitutto si pensava ad un giocatore perché si era visto Lautaro litigare con le riserve bianconere, ma nessun calciatore interista - ovviamente - ha toccato il tecnico della Juve.

Questo il commento del Corriere della Sera: "Non è una gran «pedata», ad essere sinceri. E dopo sono arrivate pure le scuse. Eppure un calcetto involontario di Mario Cecchi, collaboratore tecnico di Inzaghi, mercoledì sera all’Olimpico ha fatto andare su tutte le furie l’allenatore Massimiliano Allegri... Le immagini della rissa non risolvevano il mistero: è tutto molto semplice, il mistero non c’è. E il nervosismo per l’ultimo trofeo della stagione sfuggito alla Juve ha tratto in inganno l’allenatore".