Allegri: “È stata una bella partita. Giochiamo più da squadra. Scudetto? L’Inter…”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine del match di San Siro

Gianni Pampinella

Al termine di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri ha commentato la partita ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "È stata una bella partita. Noi venivamo da scontri diretti, tante partite e questa sera era una gara importante. In caso di sconfitta andavamo a 10 punti. Normale che negli ultimi 25 metri bisogna essere lucidi. Stasera il campo non ha permesso questo, siano a noi che a loro. Partita equilibrata, giusto il pari. Abbiamo incontrato un buon Milan e per noi rimanere a questa distanza è importante. Sono contento perché i ragazzi stanno giocando più da squadra".

"Non bisogna perdere lo spirito di squadra altrimenti si diventa presuntuosi e poi a quel punto si può perdere contro qualsiasi squadra. In questo momento della classifica, visto come eravamo partiti, sono contento. Arrivare tra le prime 4? Questa sera era una di quelle partite dove poteva succedere di tutto. Da qui alla fine abbiamo 3 bonus da giocarci negli scontri diretti. A febbraio abbiamo alla ripresa il Verona, poi l'Atalanta e il Torino. A fine febbraio vedremo. Dybala ha fatto una buona partita, ci ha dato una mano. Poi questo campo qui lo ha penalizzato come tutti i giocatori tecnici".

"Il bicchiere è mezzo pieno, perché siamo già a buon punto con gli scontri diretti e la squadra sta facendo bene. Siamo a un punto (che potranno essere 4) dalla Champions League, dobbiamo continuare così. Il campo di San Siro? 30-40 anni fa ce n'erano di peggio, bisognava giocare con questo e i ragazzi si sono adattati bene. In questo periodo si è giocato tanto su questo campo e le temperature non aiutano. Corsa scudetto? L'Inter è sempre stata la favorita, Napoli e Milan possono ambire, noi dobbiamo lottare per il quarto posto".

(Dazn)