Allegri: “EL non dipende da noi. L’anno prossimo cercheremo di fare meglio”

Sapevo che tornando alla Juve avrei avuto più difficoltà a vincere perché era in fase di ricostruzione la squadra. Tutte le volte che si parte a inizio stagione, dobbiamo avere l’ambizione di poter vincere e penso sia normale. Mi sembra di essere stato molto chiaro e non aver detto niente di particolare. Le difficoltà è chiaro che c’erano, ma sono tornato con grande entusiasmo alla Juventus. Non abbiamo vinto trofei, ma direi che i 5 giovani messi sono un patrimonio per società e calcio italiano.