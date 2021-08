Rivali – Juventus, Allegri: “Abbiamo 20 giorni per preparare al meglio la stagione. La rosa…”

Dopo il Trofeo Berlusconi contro il Monza, Allegri, tecnico della Juventus, si è proiettato all'inizio della stagione, ormai alle porte

"Abbiamo venti giorni per preparare la stagione: la rosa a disposizione è buona, il mercato lo fa la società". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 2-1 contro il Monza al Trofeo Berlusconi. E sulle condizioni dei big: "Ronaldo è tornato con entusiasmo, Dybala ha avuto un leggero affaticamento ma da lunedì sarà con la squadra e penso di averlo a disposizione per Barcellona" spiega Allegri in ottica del Trofeo Gamper, domenica prossima contro i blaugrana.