Allegri: “Juve da scudetto in 1-2 anni”. Ravezzani: “Avrebbe più credibilità se…”

Il pensiero del giornalista: "Troppo comodo dirlo adesso dopo che tutti i tifosi erano convinti che con lui si sarebbe tornato subito competitivi"

"Quando sono venuto qui sapevo che avrei cominciato un cammino che richiedeva pazienza, per tornare nel giro di uno-due anni a competere per lo Scudetto". Così ieri Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in merito agli obiettivi della squadra bianconera in conferenza stampa. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così le parole dell'allenatore su Twitter: "Allegri dice a gennaio che sapeva di dover preparare la Juve a vincere lo scudetto tra un anno o due. Avrebbe avuto più credibilità lo avesse affermato a luglio. Troppo comodo dirlo adesso dopo che tutti i tifosi erano convinti che con lui si sarebbe tornato subito competitivi".