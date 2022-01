Allegri: “Roma-Juve, servirà lo spirito giusto. Dopo Milan e Inter possiamo…”

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia del big match contro la Roma di Mourinho

"Domani sarà sempre Roma-Juve, è uno scontro diretto: servirà lo spirito giusto per portare a casa un risultato positivo": così il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , alla vigilia della trasferta nella Capitale. "Vengono da una sconfitta, perciò Mourinho la preparerà molto bene - aggiunge l'allenatore - e per questo motivo c'è bisogno di una prestazione importante".

"Quando sono venuto qui sapevo che avrei cominciato un cammino che richiedeva pazienza, per tornare nel giro di uno-due anni a competere per lo Scudetto. Noi stiamo migliorando a piccoli passi, la tecnica non basta, serve qualità e soprattutto esperienza. Ecco perché noi stiamo lavorando partita dopo partita: credo che dopo Milan e Inter possiamo competere fra le prime, ma non dobbiamo fare troppi ragionamenti, guardando la situazione dopo i vari scontri diretti. Gennaio sarà un mese molto importante da questo punto di vista: abbiamo l’obiettivo ovviamente di entrare nelle prime quattro, poi c’è la Champions, fra poco la Supercoppa… continuiamo a lavorare così. Con pazienza".