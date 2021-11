Juventus, Allegri: “In questo momento serve serenità. Plusvalenze? Agnelli ci ha detto…”

Non è certamente un momento facile per la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta dello Stadium contro l'Atalanta

"La gara di Salerno è una gara complicata anche per una questione ambientale. Bisogna approcciare meglio di Verona altrimenti prendi subito degli schiaffi e diventa tutto più complicato. Bisogna fare qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto non basta. In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. Abbiamo una rincorsa che diventa divertente, non dico per arrivare primo, non so. Ma è comunque una rincorsa, bisogna trovare il modo di uscire dalla tempesta non bisogna combatterla. Alla Juve non c’è transizione. Qui bisogna avere l’ambizione di ottenere il massimo: siamo agli ottavi di Champions League, abbiamo la Coppa Italia e la Supercoppa da disputare e una rincorsa stimolante in campionato. Non è che ci isoliamo, noi siamo dentro la Juve... Il presidente sabato ha parlato alla squadra e stamattina a tutti noi dipendenti, me compreso. Ci ha tranquillizzato e rasserenato. Poi io credo abbia già diverse cose a cui pensare".