Juve, Allegri: “A quattro giornate dalla fine conta solo vincere le partite”

Il tecnico bianconero ha commentato su Skysport la vittoria contro il Sassuolo

Massimiliano Allegri , dopo il due a uno in rimonta conquistato dalla Juve in casa del Sassuolo, ha parlato della prestazione del suoi a Skysport.

"È stata una bella vittoria per la classifica contro un bel Sassuolo. Siamo rimasti aggrappati alla partita. Nel primo tempo ci entravano troppo, eravamo molli anche se c'erano state situazioni favorevoli all'inizio. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Ai ragazzi ci sono da fare i complimenti. Avevamo qualche giocatore fuori e c'è un po' di stanchezza. Siamo ad un buon vantaggio dalla quinta e ad punto dal Napoli. Dobbiamo continuare a lavorare per centrare l'obiettivo quarto posto. A quattro giornate dalla fine del campionato bisogna vincere le partite e il resto non conta niente. Adesso possiamo fare quello che possiamo cercando di fare risultato".

"Se dobbiamo rivoluzionare la Juve l'anno prossimo? La squadra è cresciuta molto. Abbiamo lo spirito giusto anche se mi sono arrabbiato per le palle perse nel finale. Non credo a cambiare tantissimi calciatori. Ci sono dei valori e abbiamo avuto degli infortuni. Tutte le volte che parti da zero sono state sbagliate le valutazioni. Metteremo dentro i giocatori che servono, uno o due. Non una rivoluzione. La squadra sta facendo una buona stagione nonostante le difficoltà iniziali".