Allegri: “Scudetto? Nessuno rifiuta la parola, ma l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro”

"Insidie ce ne sono molte: il Verona era partito molto bene, ha grande forza fisica e buoni giocatori. Per dare valore alla vittoria col Milan bisogna fare risultato, altrimenti buttiamo a mare quanto fatto domenica. Nessuno vuole ricacciare indietro la parola scudetto, però bisogna essere realisti: bisogna lavorare quotidianamente perché la Juventus abbia un futuro, come credo che abbia, e bisogna consolidarlo crescendo tutti a livello tecnico e mentale. Bisogna avere chiaro che l’obiettivo è entrare tra le prime quattro per giocare la Champions e poi le valutazioni le faremo a fine stagione".