Prossima panchina per Allegri? Il sindaco di Livorno: “Valuta 2-3 proposte”

L'ex tecnico della Juventus potrebbe approdare al club di De Laurentiis anche se c'è chi parla di Real Madrid, ipotesi smentita in Spagna

Il sindaco di Livorno, Salvetti, ha parlato del futuro di Allegri, uno degli allenatori su piazza che potrebbe far parte dell'effetto domino delle panchine in Serie A. Del suo concittadino ha detto: «L'ho sentito recentemente e mi ha detto che è lusingato della scelta Napoli, ma mi ha anche detto che sta valutando 2 o 3 proposte».

Questo è quanto ha aggiunto il primo cittadino livornese ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Tv «La scelta Napoli sarebbe la migliore per Allegri che come gli altri allenatori toscani è capace di gestire al meglio lo spogliatoio. Potrebbe dare al Napoli concretezza». Oltre che della Serie A, nel futuro del tecnico ci sarebbe anche il Real Madrid, ipotesi che in Spagna viene smentita da alcuni giornalisti.