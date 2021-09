EDICOLA CDS – Allegri ha stravinto: in Champions la vera Juve, Chelsea KO

"Allegri, ha stravinto". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 30 settembre 2021

"Allegri, ha stravinto". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 30 settembre 2021. "In Champions la vera Juve: batte i campioni (1-0) ed è a punteggio. Chiesa super, Chelsea KO. Il tecnico: 'Ora la svolta in campionato'. Spazio poi a Napoli, Lazio e Roma, impegnate in Europa e Conference League.