Allegri: “Con la Samp importante vincere. Poi con l’Inter può succedere di tutto”

«Ha sentito un fastidio, però da valutare. Speriamo tutti non sia nulla di grave». Così Allegri sulle condizioni di Chiesa che ha avuto un problema al ginocchio durante la gara di Europa League contro il Friburgo.

«Domenica abbiamo una partita molto difficile ed importante per noi perché dobbiamo tornare a vincere in campionato. Perché la domenica dopo andiamo a Milano e negli scontri diretti può succedere di tutto. Al di là degli infortunati, faranno quelli che ci sono domenica, quello che conta è l'atteggiamento giusto e la disposizione al sacrificio. Per tornare a vincere o anche solo a competere, servono certe caratteristiche e qualità caratteriali e morali», ha aggiunto spiegando di essere già concentrato sulla Serie A.