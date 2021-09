Libero – Allegri non è l’uomo giusto per la Juve: servirebbe uno che…

Massimiliano Allegri ha grosse responsabilità in questo difficoltoso inizio di stagione della Juventus. Lo afferma Libero

Massimiliano Allegri ha grosse responsabilità in questo difficoltoso inizio di stagione della Juventus . L'edizione odierna di Libero, infatti, pone il dubbio che l'allenatore non sia l'uomo giusto per i bianconeri:

"La domanda è se Allegri è il medico giusto, quello che meglio conosce la materia. Così non sembra. Nonostante Max sia un luminare della panchina, sta sottovalutando il paziente o, peggio, non l’ha ancora capito. Sorride, scherza, minimizza come a voler tranquillizzare la squadra convalescente di fronte a lui, in preda ad una crisi chiamata Spezia, capace di ribaltare la rete iniziale di Kean. Il problema è che la Juve ha bisogno del contrario, di qualcuno che le sbandieri la verità in faccia, che la metta in discussione. Perché da sola, in discussione, questa squadra non ci si mette".