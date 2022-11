Allegri: “Vittoria con l’Inter un capitolo chiuso. Se il Napoli continua così…”

In conferenza stampa alla vigilia di Verona-Juventus, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato così dei singoli e non solo

Alessandro Cosattini

In conferenza stampa alla vigilia di Verona-Juventus, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato così dei singoli e non solo: "Cos’ha lasciato la vittoria con l’Inter? Una serata di soddisfazione e gioia, dal giorno dopo il capitolo è chiuso però. Domani andiamo a giocare a Verona, nelle ultime partite hanno perso anche in modo immeritato, creano molto soprattutto in casa. Il Verona non merita la classifica che ha”.

PERIN - “Perin domani gioca, Szczesny ne ha giocate 12 di fila”.

SINGOLI - “Quelli recuperati sicuri sono Paredes e Kean, ma non è detto che giochino. Di Maria lo valuterò, più probabile abbia 30’ che 90’. Vlahovic da valutare oggi, McKennie da valutare oggi e Chiesa da valutare".

VLAHOVIC - "2022 finito per Dusan? Semplice, ha questa infiammazione tendinea, pubalgica, ieri ha corso ed è andato meglio, oggi valuteremo. Se è a disposizione è un bene per la Juve, se no si curerà e vedremo per domenica".

CHIESA - "È rientrato e ha fatto bene, finché il ginocchio non trova stabilità e adattamento in partite, è normale che abbia momenti con fastidio. Fa parte del percorso rieducativo in campo".

CAPITANO - “Dopo Bonucci il capitano resta Cuadrado, ma ultimamente si innervosiva troppo e si sentiva troppa responsabilità, parlandoci abbiamo scelto Danilo che era più sereno. Cuadrado è stato tranquillo e sereno, ad Alex Sandro andava bene che il capitano fosse Danilo. Il capitano quando gioca resta Bonucci”.

VLAHOVIC CON CHIESA - "In questo momento è impossibile. In futuro potrà essere. Ma ora pensiamo al Verona di domani, servirà una gran partita, altrimenti l'Inter e le precedenti vengono buttate".

MANDZUKIC - "Ha detto una frase scolpita sui muri: si gioca per vincere le partite non per fare gol. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, se continua così nessuno potrà avvicinarlo per lo scudetto".

MILIK - "Si è messo a disposizione, è in ottima condizione, a volte segna altre no, ma è un giocatore di grande affidabilità e sono molto contento di quello che sta facendo".

FAGIOLI - "Sta facendo bene ma lasciamolo sereno. Anche Miretti ha fatto bene, 20/22 partite alla Juve già. Fagioli ci saranno momenti in cui dovrà recuperare, magari giocherà anche domani invece. Sta facendo bene".